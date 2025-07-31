В Подмосковье двое парней открыли стрельбу с балкона по прохожим, ранен ребенок

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Ирина Волк: в Подмосковье задержаны двое стрелявших с балкона и ранивших ребенка

В Подмосковье двое мужчин открыли стрельбу с балкона по прохожим, ранен ребенок

Фото: Артур Новосильцев/ТАСС

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Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции.

В подмосковной деревне Коробово задержали двух молодых людей 17 и 18 лет, которые стреляли с балкона многоквартирного дома на улице Авиаторов из пневматического пистолета. Они ранили 12-летнего мальчика.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, стражи правопорядка быстро установили подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Местная жительница обратилась в дежурную часть управления МВД РФ по Ленинскому городскому округу и рассказала о случившемся — именно ее сын пострадал от рук стрелявших. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Предполагаемыми правонарушителями оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения, у одного из них изъят пневматический пистолет. Правоохранители проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

По словам очевидцев, парни, вооружившись пистолетом, стреляли без цели — по всем прохожим. Одна из свидетелей видела, как они попали в мальчика, при этом едва не пострадала сама. Более того, женщина шла по двору с коляской, под угрозой оказался и ее малыш. Возможно, молодые люди были в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина, открывший стрельбу в нью-йоркском небоскребе, назвал причину своего поступка и попросил изучить его мозг.

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