Политолог Солонников: освобождение Часов Яра — козырь России

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 54 0

Политолог Солонников: освобождение Часов Яра — козырь России

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Политолог назвал победу в Часов Яре не только военным успехом, но и значимым дипломатическим аргументом.

Освобождение Часов Яра в Донецкой Народной Республике — это не просто продвижение на поле боя, но и важнейший дипломатический аргумент, который Россия будет использовать на международной арене. Об этом 5-tv.ru заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, взятие населенного пункта имеет весомое значение, поскольку само название Часов Яр известно далеко за пределами линии боевого соприкосновения. Именно поэтому эта победа, по мнению политолога, будет воспринята как внутри России, так и за ее пределами как мощный сигнал. Солонников подчеркнул, что речь идет не только о символике, но и о практическом усилении дипломатических позиций страны.

Эксперт также отметил важность боевых действий на краматорском и курганском направлениях, где, по его словам, идут тяжелые сражения. Он выразил уверенность, что общественность внимательно следит за судьбой российских бойцов, находящихся в наиболее напряженных точках фронта.

Ранее в тот же день Минобороны России сообщило, что Часов Яр был полностью освобожден в результате наступления Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении. Операция, по мнению политолога, может оказать влияние на дальнейшие дипломатические форматы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские войска освобождали Часов Яр.

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