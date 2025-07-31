Российско-лаосские отношения успешно развиваются: как прошла встреча лидеров двух стран

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Путин назвал сотрудничество РФ и Лаоса взаимовыгодным

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент отметил многоплановый характер взаимодействия государств.

Отношения Российской Федерации и Лаоса носят взаимовыгодный и многоплановый характер. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой страны Тхонглуном Сисулитом.

«Мы с господином президентом провели полезные и конструктивные переговоры», — отметил российский лидер.

Россия всегда содействовала становлению государственности, повышению обороноспособности и росту национальной экономики Лаоса. Большой вклад, подчеркнул Путин, был сделан еще во времена Советского Союза, а многие из открытых в те годы предприятий действуют до сих пор.

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Президент подчеркнул, что в настоящее время рассматривается возможность расширения морских контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток. Кроме того, Россия планирует организовать железнодорожные грузоперевозки в Лаос.

«В планах организации железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая. Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин сказал о росте товарооборота между Россией и Лаосом на 66% в 2024 году и на 20% с начала текущего года. Он также отметил, что Лаос является близким другом России и подчеркнул, что поддержка республики со стороны СССР служит прочной основой для отношений между Москвой и Вьентьяном.

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