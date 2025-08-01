Верные друзья: россияне вдвое чаще стали общаться с ИИ-помощниками

Кто-то обращается за психологической поддержкой, а кто-то просто ищет внимательного собеседника.

«Цифровые собеседники» стали верными друзьями для тысяч россиян. В 2025 году число пользователей сервисов увеличилось вдвое, а средний трафик ИИ-помощников взлетел в четыре раза. Об этом свидетельствует аналитика компании Yota.

Особой популярностью пользуются сервисы психологической поддержки. Их стали использовать в пять раз больше граждан. Среднее время общения — 19 минут в месяц. За полгода рост пользователей составил 500%, трафик увеличился в 3,6 раза.

ИИ-друзья могут поддержать беседу, запоминать то, что им рассказывает человек, и подстраиваться под его манеру общения. Бота можно корректировать, исходя из личных предпочтений — менять его характер и поведение, а в некоторых случаях — внешний вид и голос.

Самые популярные сервисы для ежедневного общения — Character.ai, Talkie и Replika. С ними граждане беседуют в среднем 36 минут в месяц.

Чаще всего к ИИ-ассистентам обращаются люди в возрасте от 36 до 45 лет — они составляют 43% от общего числа пользователей. На втором месте — возрастная группа 46–55 лет (20%), а молодежь от 26 до 35 лет замыкает тройку с показателем 18%.

Когда речь заходит о поиске психологической поддержки, лидируют пользователи в возрасте от 26 до 45 лет — именно они инициируют 53% подобных взаимодействий с ботами.

Интересно, что большинство аудитории — женщины: их доля составляет 57%. Более того, именно женщины проводят в беседах с ИИ больше времени — на них приходится 62% от общего объема общения.

По уровню «разговорчивости» среди городов лидирует Красноярск: жители тратят на диалоги с ботами в среднем 34 минуты в месяц. Также в топ вошли Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк, где среднее время общения составляет около 33 минут.

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