Пошла против матери: дочь Виктории Бони не хочет идти по ее стопам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Дочь Виктории Бони не хочет идти по стопам матери

Анджелина Смерфит не хочет быть известной как дочь Виктории Бони

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В свои 13 лет Анджелина уже определилась с тем, чем будет заниматься всю жизнь.

Анджелина Смерфит — дочь телеведущей и блогера Виктории Бони — не хочет, чтобы ее знали, как наследницу знаменитости. Об этом заявила сама 13-летняя девушка в интервью стилисту ALЕКО.

«Когда я выхожу на улицу, все просят сфотографироваться со мной. Я отвечаю, нет. <…> Я не хочу быть популярной, просто моя мама популярная, я не хочу, чтобы все меня знали, как дочку Виктории Бони», — призналась Анджелина.

Подросток с самого детства занимается конным спортом и искренне это любит. Поэтому ее не интересует популярность. Она мечтает жить на собственном ранчо и ухаживать за лошадьми.

Но, несмотря на это, девушка все чаще стала появляться в социальных сетях своей знаменитой матери. А недавно Виктория похвасталась тем, что дочь заработала первые деньги благодаря рекламе. Ей заплатили 1600 долларов — это около 125 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Виктории Бони не хочет работать.

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