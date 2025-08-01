Актера Максима Глотова обнаружили мертвым в Москве

Актер Максим Глотов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Глотов несколько дней не выходил на связь. Его друзья рассказали, что не могли дозвониться до актера с 27 июля. Находясь в обеспокоенном состоянии, они решили навестить товарища, но никто не открыл. Сегодня перешли к активным действиям: вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Худшие опасения подтвердились — Глотова обнаружили мертвым. Причины смерти неизвестны. Его внезапная смерть стала тяжелым ударом для друзей, коллег и родных.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Образование получил в Саратовской государственной консерватории, в 1992 году окончил театральный факультет. Зрителям он знаком по ролям в таких проектах, как «Содержанки-3», «Раневская», «Душегубы», «Оптимисты», «Форца» и многих других.

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