«Я до сих пор помню»: Безрукова о курортных романах

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 43 0

У актрисы Ирины Безруковой никогда не было курортных романов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актриса вспомнила историю из детства.

У актрисы Ирины Безруковой никогда не было курортных романов… разве что в детском лагере. Свою историю она рассказала 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «Три сестры».

«У меня не было курортного романа, но в юности, когда я была в пионерском лагере в Абхазии, мне очень понравился мальчик, его звали Тенгиз. Он приходил, смотрел на меня, вздыхал и один раз на танец пригласил. Это нельзя назвать курортным романом, но я до сих пор помню этого прекрасного мальчика», — поделилась воспоминаниями Безрукова.

Позже, уже с приходом известности, Безрукова стала гораздо осторожнее в личной жизни. Как рассказывал 5-tv.ru, после взлета карьеры она принципиально избегала романов вне профессионального круга. Актриса опасалась неискренности и того, что ее популярность может привлекать людей с нечестными намерениями.

Именно из-за этого она ограничивала свое общение и старалась начинать отношения только с теми, кто работает в той же сфере и понимает особенности публичной жизни.

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