В результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали шесть человек

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Столкнулись несколько машин, включая два автомобиля такси.

В результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шесть человек пострадали в крупной аварии на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло возле дома 168. По предварительным данным, столкнулись несколько машин, включая два автомобиля такси. Среди пострадавших — пешеход, которого сбила одна из машин. На место происшествия экстренно прибыл санитарный вертолет.

Как уточняют в Департаменте транспорта Москвы, движение по направлению в центр серьезно затруднено — перекрыты две полосы, длина пробки достигает 1,5 километра в обе стороны. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Детали инцидента и информация о состоянии пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупной аварии на 104-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, где столкнулись сразу три автомобиля. Инцидент произошел в условиях плотного трафика, из-за чего движение в районе ДТП оказалось серьезно затруднено. По данным Департамента транспорта, пробка растянулась на два километра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
В СФ заявили о невозможности заменить российскую нефть на мировом рынке
20:54
В результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали шесть человек
20:31
Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински задержали в Москве
20:11
США готовятся списать десятки тысяч тонн гуманитарной помощи
20:06
Доигрался: в Пермском крае сгорел ангар со 180 тоннами сена из-за подростка с петардой
19:47
«Пусть извинятся»: олимпийский чемпион Тихонов об уехавших из России спортсменах

Сейчас читают

«Никто, кроме нас»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
«Нарисуй мне колбасу»: Рома Зверь о конкуренции нейросети с художниками
Игнорировать симптомы нельзя: чем опасна болезнь Лайма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс