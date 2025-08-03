Российские военнослужащие сорвали попытку противника усилить свои огневые позиции.

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении обнаружили украинскую автомобильную технику, которая доставляла бойцов ВСУ для усиления передовых позиций.

После доразведки местности операторы уничтожили технику ВСУ точными ударами, сорвав попытку противника усилить свои огневые позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы взяли под контроль село Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике.

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