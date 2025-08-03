«Нереалистичные предположения»: Орбан призвал Европу забыть миф о российской угрозе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Россия не может угрожать Европе

Виктор Орбан назвал нереалистичным предположения Евросоюза о российской угрозе

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам премьер-министра Венгрии, подобные заблуждения могут приводить к неправильным решениям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает заявления европейских стран о якобы угрозе, поступающей со стороны России, нереалистичными. Об этом он заявил на молодежном фестивале в Эстергоме в ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал M1.

По мнению Орбана, европейцам нечего боятся, поэтому они могут чувствовать себя спокойно.

Ранее Орбан назвал главным условием наступления на Украине мира признание самими украинцами и странами Запада невозможности вступления страны в НАТО.

Венгерский лидер считает, что мира на Украине можно достичь только при условии встречи президентов России и США и заключения между ними всеобъемлющего соглашения по разным вопросам, в том числе и о контроле над вооружениями.

По мнению Орбана, Брюссель на данном этапе не способствует урегулированию на Украине, так как «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
За ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России
9:02
Московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой*
8:41
На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры
8:19
«Нереалистичные предположения»: Орбан призвал Европу забыть миф о российской угрозе
7:59
В Конгрессе США потребовали прекратить финансирование Украины
7:41
«А если мы больше не увидимся?» — Кушанашвили ответил на «неуважение» со стороны Галустяна

Сейчас читают

«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс