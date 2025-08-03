Москвичи победили на Международной олимпиаде по информатике

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

В этом году олимпиада прошла в Боливии и собрала школьников из более чем 80 стран.

Москвичи победили на Международной олимпиаде по информатике

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Московские школьники вошли в число лучших на Международной олимпиаде по информатике. Ребят поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Из четырех участников сборной России трое — из Москвы. Владислав Жиганов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ и Петр Лосев из школы № 57 завоевали золото. Дарья Грекова из школы № 57 получила серебряную медаль», — сообщил Мэр Москвы.

В этом году олимпиада прошла в Боливии и собрала школьников из более чем 80 стран. За два тура ребятам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Попасть в Российскую команду школьники могли через Всероссийскую олимпиаду и сборы. Перед международными соревнованиями они прошли дополнительную подготовку на базе Московского физико-технического института.

Всего в этом году школьники завоевали рекордные 110 дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике. Столичную сборную подготовил Центр педагогического мастерства.

В городе работают профильные проекты «Математическая вертикаль» и «Московские математические классы». Дополнительные часы по алгебре, теории вероятности, ИТ и научным дисциплинам помогают школьникам достигать таких выдающихся результатов.

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