Московские театры за полгода подготовили 133 премьеры

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

Также около девяти тысяч мероприятий провели в парках города.

Московские театры за полгода подготовили 133 премьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Экскурсии на съёмочную площадку, фильмы на свежем воздухе и первый в стране Биокластер: чем удивляли москвичей и гостей столицы в первые полгода 2025 года, рассказал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. 

На площадках Московского кинокластера прошло больше 1000 экскурсий. На семейной экскурсии «Крупным планом» рассказывали о съёмочной технике, а на «Фильмографии ароматов» предлагали почувствовать запах кино.

В городских парках состоялось порядка 9 тысяч мероприятий. Очень востребованы были площадки, на которых можно смотреть фильмы под открытым небом и танцевать.

Театры Москвы в этом полугодии подготовили 133 премьеры. Яркими были постановки «Стравинский. Куклы. Танцы» в МАМТ, «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского и «Похождения повесы» в театре «Геликон-Опера».

Масштабно отметили столетие сразу двух столичных театров: Театра Сатиры и Театра им. Гоголя. В марте открыли новое здание Мастерской «12» Никиты Михалкова на Поварской улице после комплексной реставрации и ремонта.

Московская дирекция массовых мероприятий организовала свыше 90 крупных городских событий. Среди них «Линия памяти» и фотовыставочный проект, подготовленный к 80-летию Великой Победы, на центральных улицах столицы. Мероприятия объединили свыше 1 миллиона 700 тысяч участников.

В библиотеках и культурных центрах города прошло больше 40 тысяч мероприятий. Была открыта точка притяжения любителей искусства на юго-востоке столицы — КЦ «Москвич».

Музеи столицы представили свыше 800 разнообразных выставок. А на ВДНХ появился первый и единственный в России Биокластер — большой проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
В пострадавших районах Курской области восстановлено электроснабжение
17:13
Мужская сборная России по плаванию завоевала золото на ЧМ-2025
16:59
В Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС
16:48
«Истощен»: спасенному с набережной Фонтанки коту оказывают помощь в ветклинике
16:35
Пару, сжегшую месячного ребенка в бочке, арестовали до 30 сентября
16:22
Московские театры за полгода подготовили 133 премьеры

Сейчас читают

Российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс