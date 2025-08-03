Московские театры за полгода подготовили 133 премьеры

Экскурсии на съёмочную площадку, фильмы на свежем воздухе и первый в стране Биокластер: чем удивляли москвичей и гостей столицы в первые полгода 2025 года, рассказал в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

На площадках Московского кинокластера прошло больше 1000 экскурсий. На семейной экскурсии «Крупным планом» рассказывали о съёмочной технике, а на «Фильмографии ароматов» предлагали почувствовать запах кино.

В городских парках состоялось порядка 9 тысяч мероприятий. Очень востребованы были площадки, на которых можно смотреть фильмы под открытым небом и танцевать.

Театры Москвы в этом полугодии подготовили 133 премьеры. Яркими были постановки «Стравинский. Куклы. Танцы» в МАМТ, «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского и «Похождения повесы» в театре «Геликон-Опера».

Масштабно отметили столетие сразу двух столичных театров: Театра Сатиры и Театра им. Гоголя. В марте открыли новое здание Мастерской «12» Никиты Михалкова на Поварской улице после комплексной реставрации и ремонта.

Московская дирекция массовых мероприятий организовала свыше 90 крупных городских событий. Среди них «Линия памяти» и фотовыставочный проект, подготовленный к 80-летию Великой Победы, на центральных улицах столицы. Мероприятия объединили свыше 1 миллиона 700 тысяч участников.

В библиотеках и культурных центрах города прошло больше 40 тысяч мероприятий. Была открыта точка притяжения любителей искусства на юго-востоке столицы — КЦ «Москвич».

Музеи столицы представили свыше 800 разнообразных выставок. А на ВДНХ появился первый и единственный в России Биокластер — большой проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.