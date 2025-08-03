Администрация президента США не ищет «быстрого решения» конфликта на Украине

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 36 0

Госдеп: администрация Трампа не ищет быстрого решения по конфликту на Украине

США не ищут «быстрого решения» конфликта на Украине

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штаты продолжат оказывать Киеву поддержку.

Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон в интервью эстонскому телеканалу Postimees, фрагменты которого опубликованы на странице представителя ведомства Тэмми Брюс в соцсети X.

«Позвольте быть предельно ясной: эта администрация не ищет быстрого решения», — подчеркнула Хьюстон.

По ее словам, Вашингтон нацелен на устойчивый мир и намерен «продолжать стоять плечом к плечу с Украиной».

Представитель Госдепа также отметила, что важным шагом к урегулированию являются прямые переговоры Москвы и Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, госсекретарь Белого дома США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к урегулированию конфликта на Украине, однако он хотел бы увидеть действия с российской стороны. Также Рубио призвал Россию выполнить рекомендации американского лидера.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
«Больше возможностей»: Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США
0:59
В Петербурге двое мужчин осквернили Вечный огонь
0:41
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
0:20
Силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией России
0:00
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
23:40
Администрация президента США не ищет «быстрого решения» конфликта на Украине

Сейчас читают

«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Вдова Ибрагимова о последних минутах жизни певца: «Умер у мамы с папой на руках»

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс