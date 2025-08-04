Темные пятна биографии: Принц Гарри оказался в центре нового скандала

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Daily Mail: Принц Гарри оказался в центре нового скандала вокруг семьи

Ударил дядю? Принц Гарри оказался в эпицентре нового скандала

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Британская газета начала публиковать автобиографию брата Карла III.

Принц Гарри опроверг скандальное заявление о том, что он много лет назад подрался со своим дядей — принцем Эндрю. Об этом пишет Daily Mail.

Не так давно в британской газете частями стала выходить биография принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II и Филиппа герцога Эдинбургского, под названием «Взлеты и падения дома Йорков». Автор — писатель Эндрю Лоуни. Он обвиняет Эндрю в сексуальной одержимости, неподобающем поведении и жестоком обращении с персоналом.

Кроме того, в книге утверждается, что между Гарри и его дядей по отцовской линии больше десяти лет назад произошла драка, которая закончилась серьезными травмами Эндрю.

Этот инцидент, как пишет автор, произошел в 2013 году на одном из семейных вечеров. Все началось с того, что принц Эндрю якобы грубо высказался в адрес Гарри, его матери, Дианы, а также в сторону Меган Маркл. Младший сын действующего короля Великобритании Карла III не смог совладать с эмоциями и применил физическую силу.

Официальный представитель принца Гарри назвал данное утверждение ложным. Еще он заявил, что между родственниками никогда не было ни драк, ни подобных разговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл уверена, что король Карл III склоняет принца Гарри к разводу.

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