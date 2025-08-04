СВР предупредила о подготовке британскими спецслужбами экологической катастрофы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

СВР: Великобритания хочет сорвать транспортировку российской нефти

Великобритания хочет сорвать транспортировку российской нефти

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari

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Соединенное королевство планирует крупную диверсию.

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах Великобритании организовать диверсию, которая позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой для международного судоходства.

Это может дать Западу возможность задерживать «подозрительные» суда и конвоировать их в порты стран НАТО.

«Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия», — говорится в сообщении СВР РФ,

Среди сценариев, которые рассматривают британские власти, выделяются два основных: создание искусственной аварии танкера в узком проходе или поджог судна в порту одного из союзников России.

Оба варианта приведут к блокировке фарватера и возможному международному расследованию.

По данным разведки, Лондон планирует поручить выполнение этих операций украинским силам, что, по их мнению, обеспечит британцам безнаказанность. Ответственность за возможные последствия ляжет либо на Россию, либо на Украину, что может повторить ситуацию с подрывом «Северных потоков».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Уиткофф может приехать в Россию 6 или 7 августа.

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СВР предупредила о подготовке британскими спецслужбами экологической катастрофы

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