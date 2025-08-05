В Берлине намерены работать со Словакией для усиления санкций против России

В июле Братислава противодействовала принятию 18-го перечня мер против РФ.

Германия намерена надавить на Словакию, чтобы она поддержала санкции против России. Об этом, ссылаясь на посольство ФРГ в Москве, сообщают «Известия».

«Федеральный канцлер (Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц выразил свою благодарность Словакии за ее готовность поддержать пакет санкций. В будущем мы продолжим конструктивно сотрудничать со Словакией, чтобы сообща увеличить санкционное давление на Россию со стороны ЕС», — отметили в диппредставительстве.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать 19-й пакет санкций против РФ. 18-й пакет мер Братислава приняла только после обстоятельных бесед с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Таким способом Словакия пытается сохранить поставки российского газа. Брюссель же предоставил Братиславе гарантии в сфере энергобезопасности.

В то же время словацкие власти заявляли, что планируемый запрет на импорт российского газа в ЕС с 1 января 2028 года является для республики неприемлемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольству ФРГ в Москве заявлен протест. Причиной стало высказывание немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о южных Курильских островах.

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