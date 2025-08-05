Опасные деликатесы: чем грозит повторная заморозка и разморозка рыбы

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Рыба, подвергнутая повторной заморозке и разморозке, опасна для здоровья

Опасные деликатесы: чем грозит повторная заморозка и разморозка рыбы

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Безопасна только продукция, прошедшая заводскую обработку шоковым методом.

Повторная заморозка рыбы не только ухудшает ее вкусовые качества, но может быть опасна для здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По словам специалиста, при каждом оттаивании создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов (например, Salmonella, Listeria).

«Повторная заморозка не убивает их, а лишь приостанавливает развитие. Клеточные структуры рыбы разрушаются из-за кристаллов льда, что ведет к ухудшению вкуса и текстуры (мягкость, „ватность“); окислению жиров (появление прогорклого запаха); снижению содержания витаминов (особенно группы B и омега-3). При неправильном хранении возможно образование гистамина (вызывает аллергические реакции) и биогенных аминов, провоцирующих пищевые отравления», — отметила эксперт.

По словам Фоменко, недобросовестные продавцы могут использовать глазировку льдом и добавки для сохранения цвета, чтобы придать повторно замороженной рыбе более свежий вид.

Эксперт призвала покупать рыбу с целой упаковкой без повреждений и кристаллов льда внутри. Она отметила, что нужно проверять срок годности и условия хранения (температура не выше 18 градусов по Цельсию), а также избегать продукции с неестественным цветом или запахом. Фоменко уточнила, что безопасна лишь однократная заморозка шоковым методом на производстве, последующие же циклы, по словам специалиста, — это признак нарушения технологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему нельзя размораживать мясо в воде.

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