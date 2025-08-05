«Повод насторожиться»: в МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников

Злоумышленники могут использовать имя и отчество собеседника.

МВД России рекомендует гражданам быть внимательными, если в мессенджерах знакомые вдруг начинают общаться на «вы» вместо привычного «ты». Это может свидетельствовать о том, что аккаунт собеседника взломали, а переписку ведет мошенник. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы полиции.

«Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на „вы“ вместо принятого между вами „ты“, то это повод насторожиться, так как при взломе аккаунтов мошенники могут вести переписку со своей потенциальной жертвой именно в таком стиле», — уточняется в материалах МВД.

Отдельно отмечается, что злоумышленники в ходе переписки могут использовать имя и отчество собеседника.

Чтобы обезопасить себя от мошенников полицейские советуют включать двухфакторную аутентификацию. В Telegram эта функция активируется в настройках конфиденциальности, а в WhatsApp — в разделе аккаунта под названием «Ключи доступа». Также в МВД рекомендуют использовать дополнительный пароль для входа в приложение.

Совсем недавно мошенники начали использовать новую схему: звонить гражданам якобы из военкомата, объясняя это необходимостью обновить сведения в связи с запуском Единого реестра электронных повесток. В ходе разговора злоумышленники просят назвать код из СМС, который приходит на телефон потенциальной жертвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением шенгенских виз.

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