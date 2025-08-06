Не только эстетическая проблема: врач навал шесть основных причин неприятного запаха изо рта

На что именно стоит обратить внимание?

Неприятный запах изо рта, или галитоз, могут провоцировать как банальные ошибки в уходе за зубами, так и серьезные заболевания. Об этом aif.ru рассказал врач-ортодонт высшей категории, к.м.н. Андрей Жук.

На первом месте среди причин неприятного запаха— плохая гигиена полости рта. Если не чистить зубы дважды в день, остатки пищи и бактерии провоцируют воспаление десен, а вместе с ним и неприятный запах.

Еще один фактор — животные белки, особенно мясо. По словам специалиста, застрявшие между зубами кусочки могут неделями разлагаться, если пережевывание неэффективно. Кариес также усиливает проблему: в его полостях скапливаются остатки пищи, где они начинают бродить и гнить.

Жук отметил, что неприятный запах может появляться из-за нарушений микрофлоры рта, вызванных гормональными изменениями или стрессом, а также при неровных зубах, где сложнее убирать налет. Наконец, проблемы желудочно-кишечного тракта — гастрит, язва или даже рак желудка — также нередко становятся источником неприятного запаха, поэтому при его появлении важно пройти комплексное обследование.

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