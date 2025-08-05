МИД РФ: Израильские поселенцы атаковали машину российской миссии под Иерусалимом

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Инцидент произошел 30 июля в районе незаконного поселения.

МИД: Израильские поселенцы атаковали машину российской миссии под Иерусалимом

Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen

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Служебный автомобиль российского представительства при палестинской администрации подвергся нападению 30 июля со стороны группы израильских поселенцев в районе незаконного поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств и относиться к аккредитованным в нем иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство», — подчеркнула Захарова.

В связи с произошедшим российское посольство в Тель-Авиве направило официальное представление властям Израиля.

Ранее, как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила молдавские власти в давлении на судей дела Евгении Гуцул.

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