МИД РФ: Израильские поселенцы атаковали машину российской миссии под Иерусалимом

Инцидент произошел 30 июля в районе незаконного поселения.
Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Служебный автомобиль российского представительства при палестинской администрации подвергся нападению 30 июля со стороны группы израильских поселенцев в районе незаконного поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств и относиться к аккредитованным в нем иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство», — подчеркнула Захарова.
В связи с произошедшим российское посольство в Тель-Авиве направило официальное представление властям Израиля.
Ранее, как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила молдавские власти в давлении на судей дела Евгении Гуцул.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
94%
Нашли ошибку?