Трамп: решение по санкциям против РФ будет принято 6 августа

Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 6 августа, принять меры, касающиеся введения санкций против государств, приобретающих нефть из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что примет решение о введении санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть», — сказано в сообщении.

Предполагается, что обсуждение с российскими официальными лицами состоится перед тем, как президент примет окончательное решение по вопросу ограничительных мер. Решение связано с внешнеполитическими шагами США и направлено на усиление давления на страны, поддерживающие экономические связи с РФ, в том числе посредством импорта ее энергетических ресурсов.

Ранее Трамп сообщил, что введет против РФ новые санкции, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее объявленный им срок. Президент США добавил, что Москве успешно удается их избегать.

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