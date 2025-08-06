В МИД Индии заявили, что Вашингтон угрожает миру огромными торговыми пошлинами, в том числе за перепродажу российской нефти, которую продолжает покупать у Москвы.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление представителей МИД Индии об экономических отношениях Вашингтона и Москвы. Утверждалось, что Штаты продолжают закупать в российские удобрения и уран, при этом угрожая другим государствам непосильными пошлинами на импорт, в том числе перепродажу нефти из РФ.

Американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе очередной пресс-конференции в Белом доме. Он сказал, что не осведомлен об импорте в Соединенные Штаты российского урана и удобрений, и попросил время на уточнение деталей.

«Мне ничего не известно об этом. Мне нужно будет проверить, и мы вернемся к этому», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что о поставках российских удобрений, уранового сырья и палладия в США осенью 2024 года сообщал Анатолий Антонов. На тот момент он был послом РФ в Вашингтоне.

Прежде в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп заявил о значительном повышении пошлин в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. Изначальный тариф составлял 25%. Помимо прочего, президент США отмечал, что Нью-Дели — крупнейший покупатель российских энергоресурсов, как и Пекин, а еще «всегда закупал большую часть военного оборудования у России».

Индия в свою очередь — третий по величине потребитель нефти в мире, зависимый от ее импорта. Сырье закупается в 30 с лишним странах, в их числе и РФ (более 30%). Сотрудничество не прекращается даже сейчас, когда политическая ситуация крайне нестабильна.

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