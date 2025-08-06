Путин наградил актеров Ракова и Степанченко за заслуги в культуре и искусстве

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 33 0

Оба артиста известны по ролям в кино и театре.

Путин наградил актеров Ракова и Степанченко за заслуги в культуре и искусстве

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

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Президент России Владимир Путин удостоил народных артистов РФ Сергея Степанченко и Виктора Ракова ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <…> Ракова Виктора Викторовича [и] Степанченко Сергея Юрьевича» — указано в документе.

Оба артиста служат в «Ленкоме Марка Захарова», Степанченко — с 1985 года, Раков — с 1984-го. Оба активно снимаются в кино.

Виктор Раков известен по ролям в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, картинах Евгения Матвеева «Любить по-русски», снимался в сериалах «Каменская», «Великая», «Дом с лилиями».

Юрий Степанченко знаком зрителю по фильмам «Сочинение ко Дню Победы», «Next», «Правосудие волков».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил театральному режиссеру Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России».

Богомолов снял такие кинокартины, как «Содержанки», «Псих», «Хороший человек» и другие.

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