Индия осудила решение США о введении 25% пошлины на свои товары

Нью-Дели примет меры для защиты своих национальных интересов.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
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Министерство иностранных дел Индии осудило решение Вашингтона ввести дополнительные торговые ограничения, назвав действия США «несправедливыми и неразумными». Как заявили в МИД, Нью-Дели примет необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
В Нью-Дели назвали шаг США «крайне прискорбным» и подчеркнули, что угрозы со стороны американского президента не имеют под собой обоснования.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт товаров из Индии. В Белом доме пояснили, что это ответ на продолжающийся, по их мнению, импорт российской нефти.
Дополнительные тарифы вступят в силу через 21 день с момента подписания указа и затронут весь спектр индийского экспорта, за исключением товаров, перечисленных в приложениях к документу.
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