Когда Солнце против тебя: главные факторы риска при загаре

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Дерматолог Сирмайс: Нужно избегать солнца с 11 до 16 часов и пользоваться SPF

Россиян предупредили об опасном влиянии соленых огурцов на здоровье

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Врачи напоминают: полезного загара не существует. Но можно минимизировать вред и избежать опасных для здоровья последствий.

Чтобы получить порцию витамина D, достаточно провести 20 минут под лучами Солнца, длительный загар — совсем другая история, в которой опасностей больше, чем пользы. Некоторым людям это и вовсе противопоказано из-за высокого риска развития рака кожи. Об этом журналистам Lenta.ru рассказала врач-дерматовенеролог, доцент Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Наталия Сирмайс.

По словам эксперта, особо уязвимы люди с очень светлой кожей, они практически моментально обгорают. Также не стоит принимать солнечные ванны детям до трех лет — их кожа тонкая и слишком чувствительная к ультрафиолетовому излучению. Угроза распространяется и на носителей большого количества родинок и невусов.

Солнце абсолютно противопоказано пациентам с онкологией, особенно раком кожи, с аутоиммунными и дерматологическими заболеваниями (витилиго, розацеа, фотодерматиты и фотофитодерматиты). Загар должен быть исключен при приеме препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию — это антибиотики тетрациклинового ряда, ретиноиды, некоторые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), мочегонные и ряд антигистаминных.

Сирмайс подчеркнула, что безопасного загара не существует, ведь это защитная реакция организма на агрессию ультрафиолета. Поэтому необходимо всегда использовать солнцезащитный крем SPF 30-50+ и не забывать обновлять его каждые два часа или после купания. Также стоит избегать Солнца с 11:00 до 16:00, когда излучение максимально. Не повредят головные уборы, очки с UV-фильтром, одежда с длинным рукавом.

Даже смуглокожим людям нужно беречься от прямых солнечных лучей, наносить крем и увлажнять кожу после загара средствами с алоэ, пантенолом или специальными «после Солнца».

Ранее 5-tv.ru публиковал советы косметолога по предотвращению отеков после загара.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

