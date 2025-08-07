Не голливудская улыбка: как очистить зубы от налета в домашних условиях

Простые правила гигиены помогут сохранить здоровье ротовой полости.

Зубная нить поможет очистить зубы от налета в домашних условиях. Об этом врач-гигиенист Инна Гришина рассказала aif.ru. Специалист также поделилась советами, как это можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Зубной налет, возникающий со временем, представляет угрозу для здоровья десен и может спровоцировать кариес, поэтому важно вовремя от него избавляться. Он образуется из остатков еды, слюней и бактерий в ротовой полости. Если не убирать налет, он затвердевает и превращается в зубной камень. Главная причина появления — недостаточная гигиена полости рта. Некоторые продукты, такие как кофеин, красное вино, сладости и курение, также способствуют его образованию.

Регулярная чистка зубов дважды в день с использованием фторсодержащей пасты — необходимое условие для здоровья полости рта. Фтор укрепляет эмаль и предотвращает образование налета. Важно выбирать мягкую зубную щетку, чтобы не повредить зубы. В качестве дополнительных средств можно использовать ополаскиватели для рта. Использование зубной нити помогает удалять остатки пищи между зубами и предотвращает накопление налета.

Также среди народных средств очень популярна пищевая сода, которая обладает легкими абразивными свойствами. Ее нужно смешивать с водой до образования пасты и аккуратно наносить на зубы. Однако злоупотреблять этим методом не стоит, чтобы не повредить эмаль. Лимонный сок тоже популярен, но из-за большой кислотности нужно быть с ним очень аккуратно. Его используют в небольших количествах в сочетании с другими средствами, например, содой. После процедуры необходимо прополоскать рот водой.

Особое внимание стоит уделить травяным экстрактам. Например таким как мята, шалфей или ромашка. Они обладают антисептическими свойствами и способствуют поддержанию здоровой микрофлоры в ротовой полости. Их можно использовать для приготовления отваров для полоскания рта.

Важно следить за своим рационом и ограничить употребление сладостей и красящих продуктов. Это вино и кофе. Достаточное употребление воды помогает смывать остатки пищи. Также полезно полоскать рот после каждого приема пищи.

