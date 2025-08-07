«Взрослого обманываем, а маленькому не объяснить, что мамы нет»: трагедия семьи Гуцул

Артем Гуцул: дети очень сильно переживают, что мамы нет дома

Муж главы Гагаузии присоединился к митингующим в Кишиневе.

Десятки сторонников Евгении Гуцул собрались сегодня у СИЗО в Кишиневе. Именно там сейчас держат главу Гагаузии после того, как ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Протестующие настроены решительно. Они собирают подписи в поддержку Гуцул, а также намерены весь день пикетировать изолятор. Причем, требуют они не только освободить главу автономии, но и прекратить усиливающиеся репрессии в Молдавии.

К митингующим присоединился и муж главы Гагаузии — Артем Гуцул. В эксклюзивном интервью он рассказал нам, как тяжело семья переживает политическое беззаконие Кишинева.

«Ребенок очень сильно переживает. Взрослого я еще обманываю, говорю, что мама, как в прошлый раз, будет через две недели дома. А маленькому не объяснить, что мамы нет», — рассказал супруг главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем.

В то же время, оппозиция Молдавии продолжает борьбу с необоснованными ограничениями со стороны проевропейской власти Майи Санду.

Сразу три политические партии из блока «Победа» подали аппеляцию в ЦИК из-за того, что они не получили допуск к выборам. В организации  считают, что таким образом молдавские власти хотят окончательно устранить всех конкурентов правящей партии на грядущих парламентских выборах. Они назначены на 28 сентября.

