В ООН поддержали возможную встречу Путина и Трампа

Анастасия Федорова
Организация будет внимательно следить за развитием событий, связанных с урегулированием конфликта.

В ООН поддержали возможную встречу Путина и Трампа

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН приветствует любые шаги, способствующие достижению мира на Украине. Об этом 7 августа сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак в ходе брифинга, комментируя сообщения о готовящейся встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине», — заявил Хак.

Также он добавил, что ООН будет внимательно следить за развитием событий, связанных с урегулированием конфликта.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны уже достигли предварительной договоренности о проведении встречи двух лидеров в ближайшие дни. По его словам, место саммита согласовано, но его официальное объявление состоится позже.

Позднее Владимир Путин отметил, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать одной из подходящих площадок для переговоров. Глава государства подчеркнул, что заинтересованность во встрече проявлена как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

Ранее, писал 5-tv.ru, Европу не позовут на переговоры Трампа и Путина.

