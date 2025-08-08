«Я сделаю все возможное»: Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Фото: © РИА Новости/Брайан Смит

Президент США планирует диалог с российским коллегой о ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп рассказал об условиях встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции с журналистами в Овальном кабинете он ответил на вопрос, обязательно ли Путину контактировать с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, прежде чем дело дойдет до переговоров с главой Белого дома о ситуации на Украине.

«Чтобы вы встретились с ним, ему необязательно соглашаться на встречу с Зеленским?» — спросил представитель прессы.

«Нет, необязательно. Нет, нет. Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства», — сказал Трамп.

Американский лидер также ответил на вопрос об ультиматуме в отношении России, который истекает в пятницу. Речь идет о крайнем сроке прекращения огня в зоне спецоперации по защите Донбасса. По словам Трампа, этот фактор будет зависеть от дальнейших действий Путина.

«Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован», — сказал президент США.

Прежде Владимир Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но чтобы она состоялась, необходимы определенные условия. Однако пока, по словам российского главы, до создания этих условий далеко.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что российская сторона готова к переговорам Путина и Зеленского, но диалог требует серьезной подготовки. Стоит отметить, Киев настойчиво просит этой встречи, но не обозначает конкретной повестки.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему представителей европейских стран не будет на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

