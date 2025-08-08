Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации

Надвигающийся шторм продлится не менее двух суток.

Уже в эту пятницу, 8 августа, жителей Земли ожидает период повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают о высокой вероятности магнитной бури из-за выброса солнечной массы. Об этом рассказал URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вечером 6 августа на Солнце сформировалась большая корональная дыра, обращенная в сторону нашей планеты. Этот фактор приведет к увеличению скорости солнечного ветра, что спровоцирует геомагнитный шторм, который начнется 8 августа.

«Скорость солнечного ветра около орбиты Земли, которая сейчас составляет около 400 км/с, 8–9 августа выйдет на значения около 600-700 км/с. На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли. Пик сопутствующих геомагнитных возмущений ожидается в ближайшие пятницу и субботу», — отмечают ученые.

Согласно оценкам экспертов, текущий индекс солнечной активности составляет 6.7 из 10. За прошедшую ночь было зарегистрировано три незначительных солнечных вспышки класса C.

Прогнозы указывают на то, что уровень возбужденности магнитосферы Земли начнет расти с полуночи 8 августа, достигнув своего пика около 6 утра по московскому времени. Ожидается магнитная буря класса G2, что соответствует шторму средней интенсивности. Вероятность начала геомагнитного шторма 8 августа оценивается в 70%. Существует 20% вероятность того, что магнитосфера останется в возбужденном состоянии, но не достигнет «красного» уровня. Шансы на спокойную геомагнитную обстановку в пятницу минимальны — всего 10%.

Ожидается, что надвигающийся геомагнитный шторм продлится не менее двух суток. В пятницу и субботу уровень магнитосферы достигнет «красных» значений, а в воскресенье снизится до «оранжевого». После этого в течение большей части августа прогнозируется относительно спокойная обстановка. Лишь 19, 20, 28, 29 и 30 августа возможна небольшая геомагнитная активность. Следующая ощутимая магнитная буря ожидается в начале сентября. Важно помнить, что долгосрочные прогнозы могут быть неточными, и внезапная солнечная активность может изменить геомагнитную обстановку. Метеочувствительным людям рекомендуется регулярно проверять прогнозы на несколько дней вперед.

Особенно чувствительны к магнитным бурям люди старше 50 лет, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями. Однако, метеочувствительность может проявляться и у здоровых людей (около 30% населения). Несмотря на отсутствие лекарств, которые полностью защищающих от воздействия магнитных бурь, можно снизить их негативное влияние. Для этого следует поддерживать здоровое питание, заниматься физической активностью, хорошо спать и отказаться от вредных привычек. Если симптомы по типу головной боли или слабости остаются, то необходимо обратиться к врачу. Так как сильная реакция на непогоду может указывать на скрытые заболевания.

