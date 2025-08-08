«С первого дня знакома»: что Любовь Успенская думает об избраннике своей дочери

Дарья Неяскина
Певица Любовь Успенская познакомилась с возлюбленным своей дочери Татьяны

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Весной певица впервые публично рассказала об отношениях наследницы с молодым предпринимателем.

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что познакомила своего возлюбленного с матерью. Об этом она заявила в беседе с Газетой.ру.

Новым избранником девушки оказался 27-летний Никита Плотников, который является хоккеистом и предпринимателем.

«Мама с Никитой фактически с первого дня знакома — и успела его полюбить. А я уже познакомилась с мамой Никиты. С другими его родственниками пока еще нет, зато успела чуть-чуть — с друзьями», — сообщила Татьяна.

Она также отметила, что в молодом человеке особенно ценит сочетание аналитического склада ума и творческих особенностей. По ее словам, Никита отлично танцует и хорошо чувствует музыку.

«Мы любим шутить, вести глубокие беседы, ходить по вкусным ресторанам, путешествовать, слушать музыку и, конечно, танцевать», — заключила Плаксина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что думает Любовь Успенская о возлюбленном своей дочери.

