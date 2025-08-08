Хирургическая точность: как бойцы ВС РФ наносят удары «Ланцетами»

Операторы научились усиливать боевую часть боеприпасов нового поколения.

Бойцы группировки «Центр» виртуозно расправляются с техникой противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» нового поколения. Увеличенная дальность сделала их ключевым средством контрбатарейной борьбы. Кроме того, операторы научились усиливать боевую часть «Ланцета» по собственной методике, которую узнал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Ланцеты» всегда работают в связке с крылом-разведчиком. Бойцы 238-й артиллерийской бригады 8-й армии группировки «Центр» за считанные минуты устанавливают пневматическую катапульту. Первой на поиск цели летит ZALA.

Катапульта для «Ланцета» намного массивнее, но тоже собирается быстро.

«Второе поколение „Ланцетов“. По сравнению с первым, он увеличился в размерах, увеличилась емкость аккумулятора и соответственно дальность полета — с 25 километров до 50, что сделало „Ланцет“ средством номер один в контрбатарейной борьбе. Практически вся НАТОвская артиллерия, которая стояла на большом удалении от линии фронта, была уничтожена вот такими барражирующими боеприпасами», — отметил корреспондент.

Вес боевой части — чуть больше трех килограммов, но бойцы придумали, как усилить поражающий эффект.

«Смотря для каких задач. Если нам нужно какой-то укрепрайон, где стоит гаубица, чтобы сначала разобрать его, чтобы поджечь, напалм используем и различные осколочные элементы. Он как желе, и вот его добавляем в пакетах герметичных. Потом запениваем и держится все отлично», — пояснил военнослужащий разведывательно-ударного дивизиона группировки «Центр» Николай Пухов.

Заполнять свободное пространство напалмом и поражающими элементами придумали бойцы. Укреплять боеприпас, аккумулятор и прочие внутренности легкой, но прочной монтажной пеной рекомендует сам производитель: так и задумано. Дело в том, что катапульта швыряет «Ланцет» с чудовищным ускорением.

Задача оператора — навестись и захватить цель. Все остальное сделает искусственный интеллект, который отвечает за финальную часть полета.

«Много автоматики, искусственный интеллект очень сильно помогает. Все десять до цели долетают. Очень эффективно. Качество картинки позволяет ориентироваться в пространстве, захватывать технику противника, движущуюся и неподвижную, любую», — отметил оператор БПЛА дивизиона группировки «Центр» Елисей Авилов.

ZALA фиксирует, как внизу, на территории противника, на максимальной скорости несется бронеавтомобиль Stryker. «Ланцет» с хирургической точностью вскрывает его моторный отсек и поджигает бронетехнику.

Похожая ситуация, только все происходит ночью. «Ланцет» попадает в бронетехнику и сжигает ее на ходу.

«При подходе на цель ретриком раздают с „ешки“, с разведчика, сюда управление. Смотрит, чтобы этот в цель попал, а этот „Ланцет“ камерой наводит. ИРА помогает на цель довести. То есть она поймала его, типа искусственного интеллекта, и уже доводит его прямо в цель. Главное — захватить, да», — добавил Николай Пухов.

ZALA висит в тылу противника три часа, после чего возвращается. Наша съемочная группа впервые своими глазами увидела работу новой модернизированной системы посадки, которая гарантирует сохранность беспилотника в любую погоду.

«Вот так ZALA приземляется. Специальный вентилятор надувает подушку безопасности под фюзеляжем и раскрывается парашют», — уточнил корреспондент.

«Ланцеты» сыграли огромную роль в наступлении группировки «Центр» на Покровском направлении. Методичная работа по выбиванию артиллерии противника существенно снизила плотность вражеского огня, что позволяет штурмовым группам каждый день продвигаться вперед.

