Заседание Совбеза посвятили вопросам региональной повестки

Владимир Путин провел сегодня заседание Совета безопасности. С докладами в Кремле выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Уважаемые коллеги, мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применимые, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности. У нас два докладчика: Колокольцев Владимир Александрович и Бортников Александр Васильевич. Давайте начнем, пожалуйста», — сказал президент РФ Владимир Путин.

