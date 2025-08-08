Заседание Совбеза посвятили вопросам региональной повестки

С докладами выступили глава МВД и директор ФСБ.

Владимир Путин провел сегодня заседание Совета безопасности. С докладами в Кремле выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Уважаемые коллеги, мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применимые, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности. У нас два докладчика: Колокольцев Владимир Александрович и Бортников Александр Васильевич. Давайте начнем, пожалуйста», — сказал президент РФ Владимир Путин.

