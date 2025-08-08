Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать, а простым украинцам — нет

Лилия Килячкова
Белорусский лидер считает главу киевского режима не мужественным человеком.

Лукашенко: Зеленский сможет бежать с Украины, а простые жители — нет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от обычных граждан, есть возможность покинуть страну. Белорусский лидер считает украинского президента не мужественным человеком.

«Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой. Ему есть куда бежать. А куда украинцы побегут, если мы мобилизуемся?» — отметил Лукашенко во время интервью.

Он подчеркнул, что обстановка в Незалежной может резко измениться, а на линии фронта, по его словам, преимущество сейчас на стороне России. Лукашенко также предупредил Запад о рисках провоцирования Белоруссии и РФ. Он напомнил, что предлагал США искать дипломатические пути урегулирования, но не видит изменений в позиции Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования конфликта на Украине. Белорусский лидер дал положительную оценку усилиям, которые предпринимаются для выхода из кризиса.

