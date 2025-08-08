Мэр Москвы наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов

В Москве в преддверии Дня строителя объявили победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Награды лауреатам вручил Сергей Собянин. 10 заслуженных строителей были удостоены благодарности Мэра Москвы. Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в олимпийском комплексе «Лужники».

«С праздником! С Днем строителя! Поздравляю с праздником всех 700 тысяч наших строителей, сотни тысяч членов их семей. По сути дела, практически каждый десятый москвич сегодня имеет непосредственное отношение к этому празднику. Ну, собственно, к этому празднику имеет отношение вообще каждый москвич, который живет в доме, который вы построите или построили уже. Это москвич, который выходит во двор и смотрит на то, что сделали в его дворе строители. Едет по тем дорогам, которые вы построили, а потом заасфальтировали, оценивая каждый колодец и каждую ямку. Не хуже любого контролера», — отметил Сергей Собянин.

Московские строители за последние годы, пройдя огромный путь от хрущевского, брежневского и постсоветского периодов, наконец-то почувствовали реальную гордость за то, что они создают объекты не просто качественные, а уникальные, мирового уровня, которыми точно будут гордиться и они, и их дети, и внуки, и все последующие поколения, добавил Мэр Москвы.

«Московские строители, как уже было сказано, — особая каста. Может, не потому, что они москвичи, а потому, что сама Москва предъявляет такие требования к строителям, которые не предъявляют нигде. Из-за масштаба, чтобы реализовать программу реновации. Казалось бы, такое легкое название — реновация. Реновация — это 50 миллионов квадратных метров, миллион жителей, которые должны переехать. Или там строительство дорог. Ну хорошо, мы строим дороги. Сотни сложнейших инженерных сооружений, каждая развязка — это уникальное, мирового уровня сооружение. Каждый МЦД — это проект мирового уровня. Такие проекты в Европе называются мегапроектами номер один», — подчеркнул Сергей Собянин.

Ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводят с 2000 года. Его цель — поощрение авторов проектов, способствующих формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений.

