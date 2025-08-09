В нацразведке США оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

По мнению директора ведомства Тулси Габбард, осуществить задуманное президенту Америки будет нелегко.

Директор нацразведки США Тулси Габбард сохраняет «осторожный оптимизм» в отношении плана действующего президента Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением она поделилась в программе телеканала Fox News.

«Я сохраняю осторожный оптимизм», — сказала она.

По мнению Тулси Габбард, Трамп, несомненно, трезво оценивает сложившуюся ситуацию, а также понимает сложность реализации своего плана.

Такое мнение политик высказала на фоне анонсированной встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состоятся 15 августа на Аляске.

Американский лидер первым публично объявил о месте и дате переговоров. Позже эту информацию подтвердила и российская сторона. Также Трамп сказал, что позже поделится деталями разговора с Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина и Запад проведут саммит перед встречей Путина и Трампа. Их на предстоящие переговоры не пригласили. По словам, главы США конфликт на Украине можно решить и без лидера киевского режима Владимира Зеленского.

