«Достичь общих позиций»: Украина и Запад проведут саммит перед встречей Путина и Трампа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Axios: Украина и Запад планируют провести саммит перед встречей Путина и Трампа

Axios узнал о планах Украины и Запада провести саммит перед встречей Путина и Тр

Фото: 5-tv.ru

Представители Киева, Вашингтона и Брюсселя планируют встретиться в Великобритании.

Для выработки общей позиции перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа представители США, Украины и Евросоюза (ЕС) планируют провести саммит в Великобритании в эти выходные. Об этом, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщает портал Axios.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться достичь общих позиций в преддверии запланированной встречи между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в материале.

Уточняется, что причиной саммита стала обеспокоенность Украины и ее союзников из военного блока НАТО, по мнению которых Трамп согласился на урегулирование конфликта, игнорируя мнение ЕС по этому вопросу.

Отмечается, что инициатива на данном этапе находится в стадии подготовки. Пока неизвестно, какие страны будут представлены на встрече.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

Позднее, 9 августа, Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

