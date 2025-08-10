Пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в Балтиморе

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Полиция пока не установила подозреваемых и проводит расследование инцидента.

Пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в Балтиморе

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/KYLE MAZZA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В американском городе Балтимор произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации полиции, среди раненых — пятилетняя девочка, получившая огнестрельное ранение в руку, ее состояние оценивается как стабильное, и ожидается полный выздоровление. Кроме того, как минимум один мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии для проведения операции.

Комиссар полиции Ричард Уорли уточнил, что в момент стрельбы пострадавшие находились на крыльце своего дома и ужинали. Сейчас подозреваемые в инциденте не установлены, ведется опрос свидетелей и раненых с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Район вокруг места происшествия частично перекрыт, жителям рекомендовано избегать этот участок города до окончания расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Черкассы в заведении сети McDonald’s произошла стрельба, которую открыл мужчина. После произошедшего подозреваемый укрылся в туалете заведения, заперев за собой дверь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
8:48
Пятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в Балтиморе
8:31
WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске
8:15
«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню
8:00
Более 120 беспилотников боевиков ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
7:40
Найденный археологами в Италии череп был искусственно изменен более 12 тысяч лет назад

Сейчас читают

Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс