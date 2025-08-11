В России предложили повысить возраст для покупки алкоголя

Даниил Ципелев
В Общественной палате РФ предложили повысить возраст покупки алкоголя

В ОП предложили поэтапно повысить возраст покупки спиртного до 21 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Такую меру могут вводить поэтапно.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России необходимо поднять возраст, необходимый для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — отметил Рыбальченко.

Он уточнил, что ранее в Общественной палате тоже предлагали повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года. По его словам, меру можно вводить поэтапно.

По действующему на данный момент законодательству, алкоголь в России имеют право покупать лица, достигшие возраста 18 лет. В начале июля сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, согласно которому спиртные напитки разрешат покупать только с 21 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что депутаты Госдумы из партии «Новые люди» предлагают включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний.

