Александр Розенбаум рассказал о мюзикле «Вальс-Бостон»

На песнях исполнителя растет уже пятое поколение слушателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

В сентябре поклонников творчества Александра Розенбаума ждет громкая премьера мюзикла «Вальс-Бостон». В эксклюзивном интервью «Известиям» Народный артист России признался, что задумался о создании спектакля по своим песням еще много лет назад.

Всего в него вошли 23 композиции — о любви, войне, родине, и вообще, о жизни. При этом, мюзикл будет сильно отличаться от привычных концертов исполнителя.

«Здесь шоу, мюзикл, музыкальный спектакль, рассчитанный на самых разных людей. Совершенно другая форма исполнения моих произведений», — пояснил Розенбаум.

Образ главного героя собирательный. Но, безусловно, в нем много и от самого Александра Яковлевича. По его словам, в молодости он был таким же бесшабашным — иначе и не променял бы медицину на эстраду. Все мечты и проблемы молодых людей артисту хорошо знакомы. Притом, что сегодня на выступления Розенбаума приходит уже пятое поколение слушателей.

«Ко мне ходит огромное количество четырнадцатилетних детей. Почему? Да потому что их родители слушали мои песни в машине у своих родителей. Потом они крутят их в машине сегодняшним своим детям. А эти дети рожают следующих детей, которые тоже в этой машине слушают мои песни», — уточнил Народный артист России.

Особый акцент певец делает на любви к Родине, которая должна присутствовать и у исполнителей, и у их слушателей независимо от возраста. По словам Розенбаума, как бы он не любил джаз или блюз, петь нужно о том, что ближе всего.

