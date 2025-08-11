Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

Бойцы «стальной» бригады Росгвардии 11 августа зафиксировали и ликвидировали два гексакоптера типа «Баба‑яга», направлявшихся в сторону российской границы, сообщила пресс‑служба ведомства.

Операторы 116‑й отдельной бригады обнаружили летательные аппараты и нейтрализовали их при помощи FPV‑дронов. Обломки и место падения проверяют силовые структуры.

Кроме этого, по данным ведомства, с помощью дрона‑камикадзе был уничтожен один боевик ВСУ. В публикации в Telegram‑канале отмечается, что украинский националист попытался сбить дрон и уклониться, однако аппарат сдетонировал непосредственно под ним.

Контекстом событий стало также заявление Минобороны РФ от 10 августа о поражении железнодорожного узла в Днепропетровской области, который якобы обеспечивал переброску сил ВСУ на Донбасс. В сообщении упоминались удары оперативно‑тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии, а также уничтожение складов беспилотников и пунктов временной дислокации.

Оперативные и следственные подразделения продолжают работу в зоне происшествий; официальные источники призывают сохранять бдительность и следовать указаниям силовых структур.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.