Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

По данным пресс-службы, дроны были сбиты в районе границы.

Бойцы Росгвардии уничтожили два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бойцы «стальной» бригады Росгвардии 11 августа зафиксировали и ликвидировали два гексакоптера типа «Баба‑яга», направлявшихся в сторону российской границы, сообщила пресс‑служба ведомства.

Операторы 116‑й отдельной бригады обнаружили летательные аппараты и нейтрализовали их при помощи FPV‑дронов. Обломки и место падения проверяют силовые структуры.

Кроме этого, по данным ведомства, с помощью дрона‑камикадзе был уничтожен один боевик ВСУ. В публикации в Telegram‑канале отмечается, что украинский националист попытался сбить дрон и уклониться, однако аппарат сдетонировал непосредственно под ним.

Контекстом событий стало также заявление Минобороны РФ от 10 августа о поражении железнодорожного узла в Днепропетровской области, который якобы обеспечивал переброску сил ВСУ на Донбасс. В сообщении упоминались удары оперативно‑тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии, а также уничтожение складов беспилотников и пунктов временной дислокации.

Оперативные и следственные подразделения продолжают работу в зоне происшествий; официальные источники призывают сохранять бдительность и следовать указаниям силовых структур.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Молчала годами: Валя Карнавал раскрыла свой детский комплекс
11:30
Снова не позвали: в ЕС недовольны тем, что с ними не обсуждают судьбу Украины
11:20
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
11:10
Российские спортсмены взяли два «золота» на Всемирных играх в Китае
11:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
10:45
Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс