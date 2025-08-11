Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На месте падения обломков работают спасатели и экстренные службы.

В Минобороны сообщили о поражении двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в столицу.

Обломки упавших устройств обнаружены в нескольких местах, где сейчас работают команды пожарных и спасателей, а также специалисты служб безопасности.

Ранее в ночь на 11 августа в Москве были слышны взрывы и пролеты БПЛА. Мэр города Сергей Собянин сообщал о сбивании нескольких дронов: один был сбит днем ранее, еще один и два других были отражены в ночной атаке. О пострадавших и масштабах разрушений официальных подробностей пока нет, власти ограничились информацией о срабатывании ПВО и выездах аварийных бригад.

Звуки пролета и взрывы также фиксировали в городах Раменское и Бронницы и в селе Софьино Московской области. Все эти населенные пункты расположены в относительной близости друг от друга, в том числе рядом с аэропортом Жуковский, что повышает внимательность служб к ситуации в регионе.

Следственные и оперативные подразделения продолжают работу на месте падения обломков, жителей просят оставаться в безопасности и следовать указаниям экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

