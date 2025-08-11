Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На месте падения обломков работают спасатели и экстренные службы.
В Минобороны сообщили о поражении двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в столицу.
Обломки упавших устройств обнаружены в нескольких местах, где сейчас работают команды пожарных и спасателей, а также специалисты служб безопасности.
Ранее в ночь на 11 августа в Москве были слышны взрывы и пролеты БПЛА. Мэр города Сергей Собянин сообщал о сбивании нескольких дронов: один был сбит днем ранее, еще один и два других были отражены в ночной атаке. О пострадавших и масштабах разрушений официальных подробностей пока нет, власти ограничились информацией о срабатывании ПВО и выездах аварийных бригад.
Звуки пролета и взрывы также фиксировали в городах Раменское и Бронницы и в селе Софьино Московской области. Все эти населенные пункты расположены в относительной близости друг от друга, в том числе рядом с аэропортом Жуковский, что повышает внимательность служб к ситуации в регионе.
Следственные и оперативные подразделения продолжают работу на месте падения обломков, жителей просят оставаться в безопасности и следовать указаниям экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 авг
- Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
- 20 июл
- Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
- 20 июл
- Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
- 20 июл
- Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
- 19 июл
- Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве
- 19 июл
- Свыше 70 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь
- 19 июл
- Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- 9 июл
- Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
- 5 июл
- Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
- 17 июн
- Отражена атака летящих на Москву дронов ВСУ
Читайте также
88%
Нашли ошибку?