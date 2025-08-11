Сразу шесть машин столкнулись на МКАД, три человека пострадали

Серьезная авария произошла этим утром в Москве. На МКАД столкнулись сразу шесть машин: пять грузовиков и автомобиль каршеринга. Водители двух большегрузов практически одновременно протаранили другие машины.

Больше всего досталось легковушке. Она буквально впечаталась в отбойник. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе водитель одной из фур. Сейчас они в больнице, и их жизни ничего не угрожает.

Из-за аварии движение на этом участке было перекрыто несколько часов. Образовалась многокилометровая пробка.

