Быстро, но безопасно ли? Какие продукты опасно разогревать в микроволновке

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Яйца, грибы и листовые овощи нельзя греть в микроволновке

Россиянам назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые блюда в СВЧ могут потерять пользу или даже стать вредными.

Микроволновая печь экономит время, но не все продукты подходят для разогрева таким способом. Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в беседе с Газета.ру рассказала, какие блюда лучше подогревать другими методами.

По словам специалиста, вареные яйца или продукты в скорлупе могут взорваться из-за скопившегося пара, а детское питание и грудное молоко нагреваются неравномерно, создавая опасные «горячие точки». Листовые овощи, такие как шпинат или сельдерей, при нагревании могут выделять вредные нитрозамины, а острые перцы — раздражающий слизистые капсаицин.

Фоменко также отметила, что грибы в СВЧ теряют белки и могут вызвать расстройство пищеварения, а растительные масла и мед при перегреве теряют полезные вещества. В случае с медом нагрев способен привести к образованию гидроксиметилфурфурола, который некоторые исследования связывают с канцерогенным эффектом. Эксперт рекомендует в таких случаях использовать плиту или водяную баню.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать спелый сладкий арбуз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Во Франции связали отчаяние Зеленского с предстоящей встречей Путина и Трампа
16:12
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа
16:00
Кардиолог назвала скрытые признаки проблем с сердцем
15:45
Быстро, но безопасно ли? Какие продукты опасно разогревать в микроволновке
15:30
Лучший школьный шопинг: как не потратить лишнего, купив все необходимое
15:24
В Госдуму внесен законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс