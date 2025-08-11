Ида Галич показала свое тело после родов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Телеведущая сообщила, что снова берет себя в руки — она отказалась от мучного, сладкого и фастфуда.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недавно телеведущая Ида Галич стала мамой во второй раз. В своем Telegram-канале она показала, опубликовав видео, как выглядит ее тело спустя две недели после родов.

«Обычное тело недавно родившей женщины. Сейчас я вешу 63 килограмма, а рожала я 73 килограмма. Осталось шесть-восемь килограммов, и будет супер. Проблема в том, что их надо скинуть к 20 сентября. Готовлюсь к одному очень важному проекту», — поделилась Галич.

Телеведущая сообщила, что сейчас снова берет себя в руки — она не ест мучное, сладкое, фастфуд и другие вредности. Ида сказала, что всю беременность тренировалась и контролировала питание. В итоге она довольна результатом и добавила, что «в прошлый раз было хуже».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич рассказала о сложностях вторых родов. Звезда была вынуждена пойти на кесарево сечение из-за проблем со здоровьем. Блогер напомнила, что до второй беременности ее оперировали из-за миомы. После хирургического вмешательства остался небольшой шрам, и, чтобы не рисковать, было решено по поводу кесарева.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:21
«Наступил момент»: Зеленский заявил о реальном шансе достижения мира на Украине
19:15
Трещины и налет: на какие болезни указывает состояние языка
18:54
Напуганные и ненужные: ЕС панически отреагировал на встречу Путина и Трампа
18:50
Медленная агония: что заставит Украину пойти на территориальные уступки
18:38
Ида Галич показала свое тело после родов
18:29
Армения и Азербайджан представили проект мирного договора

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Во Франции связали отчаяние Зеленского с предстоящей встречей Путина и Трампа
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс