K-pop-группа Young Posse дала концерты в Москве и Петербурге

Рита Цветкова
Девушки из Южной Кореи впервые побывали в РФ и теперь ждут новой встречи с российскими фанатами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Знаменитая K-pop-группа Young Posse впервые в России! Гостьи из Южной Кореи дали два концерта в концертном зале «МТС Live Лето» в Москве и на площадке А2 в Санкт-Петербурге. Девушки искупались в любви своих поклонников, познакомились с русской кухней и достопримечательностями двух столиц и поделились творческими планами — пообещали вернуться.

К поездке артистки готовились тщательно и даже начали изучать русский. Со сцены они признавались фанатам в любви на их родном языке. Очевидно, в будущем им помогут новые знания — российская публика будет с нетерпением ждать новых визитов. По словам участниц группы, красоты Москвы их восхитили.

«Всю дорогу из аэропорта в отель мы не отрывались от окна. Москва — очень красивый город!» — сказали они.

Оценили девушки и русскую кухню. В отеле, где они остановились, пробовали бефстроганов со сметаной и радовались очень большим порциям. А на концертной площадке ели корейскую еду, которую готовят в России. И были потрясены, насколько предложенные им блюда похожи на оригинальные корейские. Местные бульгоги и сеты с мясом, сказали певицы, — это, действительно, вкус Кореи.

Что же касается творческих планов, пока солистки Young Posse знают немногих российских артистов, но уже подумывают о записи совместного трека. К примеру, им приглянулась популярная песня российских блогеров Betsy (Светлана Чертищева. — Прим. ред.) и Марии Янковской «Сигма Бой».

«Мы знаем девочек, которые ее исполняют. Мы делали вместе различные челленджи и танцевали под этот трек. Вот с ними мы бы хотели посотрудничать. Можем даже спеть: „Сигма, Сигма-бой, Сигма-бой, Сигма-бой“», — посмеялись звезды.

Как отметили девушки, Россия всегда привлекала их «фирменным» климатом, а именно снежной зимой. Они очень хотят вернуться в холодное время года и испытать на себе русский мороз. Конкретных планов у группы пока нет, но есть надежда повторить поездку в ближайшее время. Тем более, признались артистки, что такой мощной поддержки они не встречали нигде.

