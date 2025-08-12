Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 21 0

Семья вице-губернатора Аляски Лемана берет начало от русских колонистов в США

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам чиновника, в краях, где он вырос, до сих пор сохранились следы русской культуры.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют особое значение лично для вице-губернатора штата Лорана Лемана. В интервью 5-tv.ru чиновник признался, что имеет кровную связь с РФ. У него русские корни.

«Моя семья берет начало от русских колонистов в Америке. В нашей семейной истории сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алутиикской женщиной (коренной жительницей Аляски. — Прим. ред.) по имени Аграфена. Я являюсь их потомком. В поселке Нинилчик, где я вырос, до сих пор сохранились следы той культуры — в языке и обычаях, все еще заметно русское влияние», — подчеркнул он.

Согласно данным в открытых источниках, Леман родился в городе Помоне, штат Калифорния, а вырос в Нинилчике (по-другому — Нинильчик. — Прим. ред.). Его русскоязычная семья состояла из алутиикцев, русских креолов и поляков по происхождению. Они были профессиональными рыбаками.

Будущий политик сначала работал на семейной лососевой ферме в Кук-Инлет. Школу окончил в Нинилчике, получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете штата Орегон и степень магистра в области гражданского/экологического строительства в Стэнфордский университете.

Политическая карьера Лемана началась со вступления в Республиканскую партию на Аляске. В 1988-м избран в Палату представителей штата Аляска от округа Уэст-Анкоридж, в 1992-м — представителем северо-западной части Анкориджа в Сенате штата. В 2002 году стал первым представителем коренных жителей Аляски, избранным на государственную должность, заняв пост вице-губернатора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет подготовка ко встрече президентов России и США на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.11 92.95
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
4:12
В России вводится туристический реестр
3:54
Вице-губернатор Аляски о встрече Путина и Трампа: «Имеет шанс войти в историю»
3:34
Трамп решил отложить повышение пошлин на импорт из КНР
3:14
На Камчатке ОПГ заработала 161 миллион рублей на незаконных азартных играх
2:54
В Петербурге задержаны помогавшие мигрантам хакеры

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Рутина унижений: звездные страшилки о жизни детей с няней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Не только щетка и паста: какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс