Иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий. Более того, сами россияне теперь больше отдыхают внутри страны.

По данным ассоциации туроператоров (АТОР), самое популярное для отдыха направление — Краснодарский край с его черноморскими курортами.

В списке обязательных для посещения — Петербург и Москва. Города привлекают туристов богатой историей и достопримечательностями.

В пятерке лучших также Крым и Калининград. Оба региона известны как пляжным отдыхом, так и уникальной архитектурой.

