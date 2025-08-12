Иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий

АТОР: самое популярное направление для отдыха в РФ — Краснодарский край

Россияне тоже стали чаще отдыхать внутри страны.

Иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий. Более того, сами россияне теперь больше отдыхают внутри страны.

По данным ассоциации туроператоров (АТОР), самое популярное для отдыха направление — Краснодарский край с его черноморскими курортами.

В списке обязательных для посещения — Петербург и Москва. Города привлекают туристов богатой историей и достопримечательностями.

В пятерке лучших также Крым и Калининград. Оба региона известны как пляжным отдыхом, так и уникальной архитектурой.

