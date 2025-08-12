Грозит три года тюрьмы: велокурьер сбил ребенка в Новосибирске

Эфирная новость 22 0

Велокурьер сбил ребенка в Новосибирске

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчика госпитализировали с травмой головы.

Три года заключения может грозить курьеру, который сбил ребенка во дворе Новосибирска.

Сотрудник службы доставки так торопился, что не сбавил скорость около детской площадки, где мальчик катался на самокате. В итоге они столкнулись.

Мальчик жив, его госпитализировали с травмой головы. Другие детали выясняют полицейские.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

12:20
В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах
12:08
Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт
11:58
Тушили 100 человек: промзона сгорела в Ярославской области
11:50
Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией
11:42
Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
11:31
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США

Сейчас читают

Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс