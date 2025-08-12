ФСБ пресекла в Подмосковье покушение на сотрудника Минобороны

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Задержан украинский агент.

Фото, видео: Ахметов Вадим/ТАСС; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали агента украинских спецслужб, который готовил покушение на одного из высокопоставленных представителей Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, задержанный планировал подорвать автомобиль, начиненный 60 килограммами взрывчатки, в тот момент, когда рядом окажется цель. Агент был задержан на трассе М-4 в Ростовской области, в непосредственной близости от места предполагаемого теракта.

«В ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины», — отметили в ведомстве.

Связь с куратором он держал через Telegram. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и изготовлении взрывных устройств. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские спецслужбы используют российских пенсионеров в качестве террористов-смертников.

